أمطار على الرياض والمدينة المنورة.. و”الأرصاد” تحذر من طقس الثلاثاء

هطلت أمطار غزيرة مساء اليوم، على منطقة الرياض، كما شهدت المدينة المنورة أمطارا جرت على أثرها سيول الأكحل بمحافظة وادي الفرع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت من طقس غير مستقر على منطقة الرياض وتحديدًا على مناطق الخرج والأفلاج ووادي الدواسر ورماح وحوطة بني تميم والطريق الواصل للمنطقة الشرقية والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد مع رياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول. ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية صباح يوم غد الثلاثاء. وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد كشفت عن توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الثلاثاء.