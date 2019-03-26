اليمن: مقتل وهروب عشرات الحوثيين بينهم قادة كبار

صنعاء -الوئام:

قتل 85 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في عمليات للجيش الوطني اليمني اليوم بمناطق متفرقة من اليمن.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن قوات الجيش اليمني شنت هجمات على تجمعات للميليشيا الانقلابية التابعة لإيران على بيت اليزيدي والحريوه، والقدم، ومعرش، والاثلة، وتمكنت من الوصول إلى نقطة بيت العزاني خلف نقيل “حدة”، والسيطرة عليها، وقطع خطوط امدادها من نقيل حدة إلى بيت الشوكي وجبل الشامي.

وأسفرت تلك المعارك عن مقتل 30 من عناصر الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بينهم القيادي الميداني المدعو علي مسعد الأسمر، وإصابة 20 آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وفي السياق ذاته، شنت قوات الجيش الوطني اليمني هجومًا على تجمع لميليشيا الحوثي الانقلابية، على شعب “الغراء”، المحاذي لجبل الشامي غربي منطقة مريس، في المحافظة ذاتها، وأردت 15 قتيلا من عناصر الميليشيا المدعومة من إيران، بينهم قيادات ميدانية، وأصيب 10 آخرون، فيما لاذ البقية بالفرار.

وفي جبهة العود, قتلت قوات الجيش اليمني 40 من عناصر الميليشيا الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران بينهم القياديان المدعوان أبو مسلم الكحلاني، وهادي السراجي.

وأصابت 15 أخرين بينهم مشرف الميليشيا في الجبهة المكنى “أبو مختار”، أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة “بيت الشوكي” غربي مديرية قعطبة، ما أجبرها على الفرار باتجاه مديرية النادرة، بعد تدمير عربتين تابعتين لها.

وسيطرت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم على الخط العام الرابط بين مديرية دمت (شمالي محافظة الضالع)، ومديريتي النادرة والسدة، في محافظة إب وسط اليمن.

وفي شرق مدينة الحديدة، قتل الجيش الوطني اليمني عددًا من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران شمال غربي اليمن، ودمّر عربة (بي ام بي).