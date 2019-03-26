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في مكتبه بقصر اليمامة

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الدفاع الصيني

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الدفاع الصيني
weam.co/582040
واس - الوئام:

د – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، مستشار الدولة وزير الدفاع بجمهورية الصين الشعبية الفريق أول وي فونغ خاه.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون بين المملكة والصين، وبخاصة في المجال العسكري.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره، القائم بالأعمال بالسفارة الصينية لدى المملكة شي هونغ وي، ونائب قائد منطقة القتال الوسطى قائد القوات الجوية هان شينغ يان، ونائب قائد القوات البرية الصينية ليو فاه تشنغ، ونائب رئيس مكتب التعاون العسكري الدولي للجنة العسكرية المركزية سونغ يان تشاو.

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