“سياحة المدينة المنورة” تضبط 181 مخالفة لمنشآت سياحية

واس- الوئام

عزَّزت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، من منظومة استخراج تراخيص دور الإيواء السياحي ومكاتب السفر والسياحة وجميع الأنشطة المرتبطة بالمجال السياحي، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية في فترة زمنية قصيرة.

وتتزامن تلك المنظومة مع الزيارات الميدانية والرقابية المتواصلة على المنشآت السياحية للارتقاء بالخدمات المقدمة والتأكد من تطبيقها للمعايير والضوابط وفقًا لأنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية، بجانب مراقبة تحقيقها لوسائل السلامة في التشغيل.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني، أن الفرق المختصة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، نفذت خلال النصف الأول للعام الحالي 1440هـ عدد 624 جولة رقابية على جميع الأنشطة السياحية في حين تعاملت مع 404 بلاغات وشكاوى ورد إليها من خلال قنوات الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف السياحي، إضافةً إلى أن الفرق الرقابية الميدانية التابعة لسياحة المدينة المنورة حررت (181) محضراً وثّقت فيه عدد من المخالفات المرصودة على أداء القطاع ومستوى الخدمات المقدمة لنزلاء دور الإيواء السياحي.

كما انتهت الهيئة بالمنطقة خلال النصف الأول للعام الجاري من اعتماد مخططات (11) منشأة إيواء سياحي تحتوي على (551) مفتاح إيواء سياحي تشتمل على مجموعة من الفنادق والشقق الفندقية وكذلك الوحدات السكنية المفروشة، كما قامت بإصدار (44) رخصة للإيواء السياحي، وكذلك منحت (8) رخصة للممارسة نشاط تنظيم الرحلات السياحية، وأصدرت (8) رخصة لوكالات السياحة والسفر، ومنحت (25) رخصة للإرشاد السياحي، بالإضافة إلى إصدار (6) تصاريح لمكاتب حجز وحدات الإيواء بمنطقة المدينة المنورة.

وأضاف “المدني”، أن وحدة التراخيص عملت على استقبال المستفيدين من خدماتها لتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة لإنهاء الإجراءات قبل إصدار التراخيص النهائية، مشيرا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ سلسلة من الزيارات التفتيشية والرقابية التي تشمل مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة والنزل السياحية، وأنشطة وكالات السفر، ومنظمي الرحلات بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى استقبال المرشدين السياحيين وتعزيز دورهم في نقل الموروث الثقافي لكافة المواقع التاريخية في المنطقة.

ودعت الهيئة، المواطنين والمقيمين عند رغبتهم في تقديم الملاحظات والشكاوى حول الخدمات السياحية الاتصال بمركز الاتصال السياحي على الرقم (19988)، إضافة إلى الاطلاع على التزامات المنشآت السياحة المختلفة وما عليها من واجبات وما يترتب عن ذلك من مخالفات وإجراءات نظامية.