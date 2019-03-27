التعليقات: 0

في بلد يعاني من العنف العرقي

157 قتيلاً في أسوأ هجوم إرهابي بمالي

157 قتيلاً في أسوأ هجوم إرهابي بمالي
weam.co/582184
مالي -الوئام:

قال متحدث باسم حكومة مالي إن عدد القتلى من الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون يوم السبت على قرويين في وسط مالي ارتفع إلى 157، مؤكدا أن هذا أسوأ هجوم في التاريخ الحديث في بلد يعاني من العنف العرقي.

ووقع الهجوم بينما كانت بعثة من مجلس الأمن الدولي تزور البلد المنتج للذهب بحثا عن حلول للعنف الذي أودى بحياة مئات المدنيين العام الماضي وينتشر عبر منطقة الساحل في غرب أفريقيا.

وقال مسؤول من بلدة قريبة يوم السبت إن المسلحين الذين كانوا يرتدون الزي التقليدي لقبائل عرقية الدونزو، هاجموا قريتين تسكنهما عرقية الفولاني، التي يشتبه الدونزو في أنها تأوي متطرفين إسلاميين وهو اتهام تنفيه الفولاني.

وجاء الهجوم بعد أقل من أسبوع على هجوم دام شنه متشددون إسلاميون على موقع للجيش أودى بحياة ما لا يقل عن 23 جنديا. وحدث كلا الهجومين في وسط مالي.

وقال أمادو كوتيا المتحدث باسم الحكومة إن “عدد القتلى الرسمي 157”.

روابط ذات صلة

المملكة تستنكر هجوماً مسلحاً استهدف قرية بوسط مالي

المملكة تستنكر هجوماً مسلحاً استهدف قرية بوسط مالي

بدء إعادة جثامين ضحايا مجزرة مسجدي نيوزيلندا إلى بلادهم

بدء إعادة جثامين ضحايا مجزرة مسجدي نيوزيلندا إلى بلادهم

مرور مدمر للإعصار «ايداي» يخلّف 113 قتيلاً

مرور مدمر للإعصار «ايداي» يخلّف 113 قتيلاً

مسلح يقتحم قاعدة عسكرية وسط مالي ويقتل 16 جنديا

مسلح يقتحم قاعدة عسكرية وسط مالي ويقتل 16 جنديا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>