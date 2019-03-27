تطبيق مواعدة جديد يسمح لمستخدميه بالنظر في ثلاجات الآخرين!

متابعات- الوئام:

يسمح تطبيق مواعدة جديد يسمى “Refrigerdating ” لمستخدميه باختلاس النظر إلى داخل ثلاجات الآخرين وتقرير ما إذا كانوا معجبين بالطرف الآخر استنادا إلى ما بداخلها.

والفكرة وراء هذا التطبيق الذي أنشأته شركة سامسونج أن “الداخل هو ما يهم”، ما بداخل ثلاجتك.

وبحسب المطورين، يعد المطبخ أحد أهم الأماكن في أي علاقة وهو لما يعتقدون أنه بهذه الطريقة تجد الحب.

ولتبدأ، كل ما عليه فعله هو التقاط صورة لثلاجتك ثم يمكن البدء في النظر فيما لدى المستخدمين الآخرين. وقبل أن تحمل أول صورة، تقول شركة سامسونج: “لا ترتب ثلاجتك الآن. إذا كنت تريد لهذا أن يجدي نفعا، عليك أن تكون حقيقيا”.

وكما هو الحال مع كثير من تطبيقات المواعدة، لا يمكن تجنب الدافع لإحداث تغيير سريع في نفسك -أو في هذه الحالة في ثلاجتك- قبل رفع الصورة.