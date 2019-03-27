تعاون بين الداخلية والهيئة لحفظ الحقوق وحماية المواطنين والمقيمين

الرياض- الوئام:

استقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بمكتبه اليوم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان، والوفد المرافق له من مديري الإدارات التابعة للوكالة.

وقد أكد خلال اللقاء على أهمية الشراكة القائمة بين الرئاسة العامة ووزارة الداخلية في مختلف الجوانب.

وثمن ما تلقاه الرئاسة من تعاون مثمر من قبل الوزارة بكافة مسؤوليها وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي ‏الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ونائبه الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود.

وقد تناول الحديث بحث أوجه التعاون والأعمال التي تضطلع بها الرئاسة في مجال حفظ الحقوق وحماية المواطنين والمقيمين.

وثمن الدكتور الثنيان الدور المهم الذي تقوم به الرئاسة في الحفاظ على حقوق المواطنين، وحمايتهم مشيداً بالنقلات النوعية التي شهدتها الرئاسة مؤخراً في مختلف الجوانب لا سيما الميدانية والتقنية منها.

وقد زار الدكتور الثنيان، الإدارة العامة لتقنية العلومات واستمع لشرح موجز عن التحول للتعاملات الإلكترونية، كما زار المركز الإعلامي واطلع على بعض منتجاته الإعلامية.