التعليقات: 0

مشيدة بالنقلات النوعية

تعاون بين الداخلية والهيئة لحفظ الحقوق وحماية المواطنين والمقيمين

تعاون بين الداخلية والهيئة لحفظ الحقوق وحماية المواطنين والمقيمين
weam.co/582214
الرياض- الوئام:

استقبل  الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بمكتبه اليوم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان، والوفد المرافق له من مديري الإدارات التابعة للوكالة.

وقد أكد خلال اللقاء على أهمية الشراكة القائمة بين الرئاسة العامة ووزارة الداخلية في مختلف الجوانب.

وثمن ما تلقاه الرئاسة من تعاون مثمر من قبل الوزارة بكافة مسؤوليها وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي ‏الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ونائبه الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود.

وقد تناول الحديث بحث أوجه التعاون والأعمال التي تضطلع بها الرئاسة في مجال حفظ الحقوق وحماية المواطنين والمقيمين.

وثمن الدكتور الثنيان الدور المهم الذي تقوم به الرئاسة في الحفاظ على حقوق المواطنين، وحمايتهم مشيداً بالنقلات النوعية التي شهدتها الرئاسة مؤخراً في مختلف الجوانب لا سيما الميدانية والتقنية منها.

وقد زار الدكتور الثنيان، الإدارة العامة لتقنية العلومات واستمع لشرح موجز عن التحول للتعاملات الإلكترونية، كما زار المركز الإعلامي واطلع على بعض منتجاته الإعلامية.

روابط ذات صلة

القتل تعزيراً لمهرب المخدرات «خالد خان» في المدينة المنورة

القتل تعزيراً لمهرب المخدرات «خالد خان» في المدينة المنورة

الجامعة العربية: الحوار مع إيران وتركيا مُعلق لحين توقفهما عن دعم الإرهاب

الجامعة العربية: الحوار مع إيران وتركيا مُعلق لحين توقفهما عن دعم الإرهاب

رئيس أرامكو: نبني نشاطاً دولياً في مجال الغاز

رئيس أرامكو: نبني نشاطاً دولياً في مجال الغاز

رئيس مجلس الأمة الكويتي يشيد بمواقف المملكة التاريخية والحالية قيادة وحكومة وشعبا تجاه الكويت

رئيس مجلس الأمة الكويتي يشيد بمواقف المملكة التاريخية والحالية قيادة وحكومة وشعبا تجاه الكويت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>