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وغرامة 110 ألف ريال لرئيس "الشباب"

الاتحاد السعودي يغرم ناديي النصر والهلال بمبلغ 790 ألف ريال

الاتحاد السعودي يغرم ناديي النصر والهلال بمبلغ 790 ألف ريال
weam.co/582253
الرياض - الوئام:

أصدرت لجنة الانصباط والاخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، 4 قرارات على النحو التالي:

أولا: معاقبة نادي الهلال بغرامة مالية قدرها 80 ألف ريال سعودي، بسبب شغب الجمهور.

ثانيا: معاقبة نادي النصر بغرامة مالية قدرها 600 ألف ريال سعودي بسبب تصريحات رئيس النادي وبعض منسوبيه بشكل يتنافي مع الأخلاق الرياضية.

ثالثا: إلزام سمو الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 110 ألف ريال سعودي، بسبب نشر تغريدة، أساء فيها لرئيس نادي النصر.

رابعا: تغريم خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، بمبلغ 110 ألف ريال سعودي، بسبب تصريحاته في برنامج تليفزيوني بشكل يتنافى مع الأخلاق الرياضية.

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