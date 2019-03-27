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القبض على عصابة قامت بالسطو المسلح على ناقلي أموال في الأحساء

القبض على عصابة قامت بالسطو المسلح على ناقلي أموال في الأحساء
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الدمام- خالد المرشود
ألقت أجهزة الأمن القبض على عصابة قامت بالسطو المسلح على ناقلي أموال في الأحساء.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي، إنه عند الساعة العاشره والنصف من صباح يوم السبت ١٤٤٠/٥/١٣هـ باشرت شرطة محافظة الأحساء بلاغاً عن تعرض منسوبي إحدى الشركات المتخصصة بنقل الأموال لسطو  مسلح من 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية وذلك أثناء قيامهم بنقل مبلغ مالي لإحدى الشركات التجارية.
وأضاف: “أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، وإجراءات البحث والتحري، بتوفيق الله عن تحديد هوية المتهمين بارتكاب الجريمة والذي تبين أنهم ثلاثة مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر، وتم القبض عليهم وضبط جزء من المبلغ المالي بحوزتهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم”.
وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وإن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه، المساس بأمن المجتمع وسلامته.

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