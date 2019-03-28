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إظهار اسم الملف الصوتي أسفل الرسائل

واتس آب يختبر الوضع الليلي والبصمة

واتس آب يختبر الوضع الليلي والبصمة
weam.co/582357
متابعات- الوئام:

يعمل تطبيق التراسل الفوري واتس آب في الوقت الراهن على اختبار عدد من المزايا الجديدة، بما في ذلك الوضع الليلي، وإمكانية قفل التطبيق عن طريق بصمة الأصبع.

ووجد موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتس آب على نظامي أندرويد وآي أو إس، أن الإصدار التجريبي ذا الرقم 2.19.82 تضمن إظهار اسم الملف الصوتي أسفل الرسائل الصوتية التي تُشارك عبر الخدمة.

ويتضمن قفل التطبيق عن طريق بصمة الأصبع مدة زمنية يحددها المستخدم (فوراً أو بعد دقيقة، أو بعد 10 دقائق، أو بعد 30 دقيقة).

أما الوضع الليلي، فقد قال الموقع إن واتس آب بدأ اختباره في تطبيقه على نظام أندرويد، بعد اختباره على نظام آي أو إس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل نحو 5 أشهر.

وقال WABetaInfo إن واتس آب أعاد، مع الوضع الليلي، تصميم قسم الإعدادات بغية جعله متوافقاً مع الوضع الجديد. وأضاف أن الوضع الليلي متاح الآن ضمن الإعدادات فقط.

كما يختبر واتس آب أيضاً في الإصدار 2.19.83 من تطبيقه بعض التحسينات في قسم المصادقة.

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