مقتل أكثر من 30 شخصا في حادث مروري بجواتيمالا

جواتيمالا سيتي- الوئام:

ذكرت السلطات في جواتيمالا أن أكثر من 30 شخصا قتلوا وجرح آخرون بعد أن دهستهم شاحنة في منطقة “سولولا”.

وقال الرئيس جيمي موراليس في تغريدة عبر تويتر: “أشعر بالحزن للمأساة التي وقعت في بلدية ناوالا في سولولا والتي خلفت أكثر من 30 قتيلا في حادث مروري”.

وأضاف موراليس أن السلطات تقوم بتقديم الدعم لأسر الضحايا، وقدم تعازيه لها.

ووقع الحادث على بعد 158 كيلومترا من طريق “بان أمريكان” على بعد حوالي 90 كيلومترا شرقي جواتيمالا سيتي.

ووفقا لروايات شهود عيان، كانت مجموعة من الأشخاص تشاهد حادث سير آخر عندما دهستهم شاحنة ثقيلة، حسبما ذكرت صحيفة “برينسا ليبر”.كما ذكرت الصحيفة أن نساء وأطفالا من بين الضحايا.