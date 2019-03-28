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في زيارة رسمية تلبية للدعوة الموجهة لمقامه الكريم

الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى الجمهورية التونسية

الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى الجمهورية التونسية
weam.co/582412
الرياض- الوئام:

صدر عن الديوان الملكي البيان التالي : غادر بحفظ الله ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الخميس 21 / 7 / 1440هـ الموافق 28 / 3 / 2019م ، إلى الجمهورية التونسية الشقيقة في زيارة رسمية تلبية للدعوة الموجهة لمقامه الكريم من أخية فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية حيث سيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما سيرأس ـ رعاه الله ـ وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ـ الثلاثين ـ التي ستعقد في الجمهورية التونسية بتاريخ 24 / 7 / 1440هـ الموافق 31 / 3 / 2019م.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

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