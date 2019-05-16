تعليقان 2

في توضيح بموقعه الالكتروني

الفيفا يؤكد: النصر يقترب من الدوري رقم ١٧

الفيفا يؤكد: النصر يقترب من الدوري رقم ١٧
weam.co/591162
الرياض- الوئام- مصعب الرويجح:

يسعى فريق النصر الحصول على البطوله رقم ٤٣ في تاريخه َذلك بعد ان اقترب من الحصول دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تبقى له خطوه امام الباطن وليس امامه سوى الفوز.

وحصل نادي النصر على ١٦ نسخه للدوري السعودي باختلاف مسمياته، ويسعى للحصول على الدوري رقم ١٧ بنسخته الاستثنائيه في هذا الموسم.

وكان موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عبر الشبكة العنبكوتية قد اعلن ان عدد بطولات الدوري للنصر هي ١٦ بطولة في وقت سابق.

وتداولت الجماهير النصراويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قصاصات صحفيه سابقه لعديد من الصحف توضح فيها تواريخ البطولات.

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التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    زائر

    من متى الفقر صار عنده 43 بطوله و17 دوري ؟

    لاتحسبون البطولات الودية الغير رسمية !

  2. ١
    بسام

    جحفلي