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تستمر حتى 9 مساء

الأرصاد: أمطار رعدية متفرقة على منطقة مكة المكرمة

الأرصاد: أمطار رعدية متفرقة على منطقة مكة المكرمة
weam.co/592202
مكة المكرمة - الوئام:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الطائف، ومكة المكرمة ، وميسان ، والجموم ، والكامل والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني www.998.gov.sa، أو بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للإطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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التعليقات (١) اضف تعليق

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    كتاب الاشجار والنباتات

    نود انتاج كتاب فيه جميع انواع الاشجار والنباتات والاعشاب والزهور وغيرها فمن يرغب في التثقف يقرا هذا الكتاب ويزرع ما يحب يدله ويرشده مثلا جميع انواع الفواكه والخضروات واشجار الخشب والسواك وذر جميع ما يزرع في الارض ثم توزيعه للناس لكي يختار كل شخص ما يناسبه من شجره او نبته فيقوم ويغرسها سيجد هذا التاب فايده عظمى ايضا النباتات الطبيه وشامل لجميع النباتتا تيسير للكثير لما يرغبوا به ويحبوه