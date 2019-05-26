يحرص المعتمرين والزوار لبيت الحرام على شرب ماء زمزم بكميات كبيره، وماء زمزم لما شُرب له، فهو خير ماء على وجه الأرض، والحرص على الشرب منه وشراء عبواته الخاصة لإهدائها للأهل والأصدقاء .
وتقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدماتها للزوار والعمار, حيث تم تزويد المسجد الحرام بعشرة آلاف حافظة ماء زمزم جديدة بقواعدها, وذلك ضمن استعدادات الإدارة العامة للشؤون الخدمية، ممثلةً بإدارة سقيا زمزم ليصل عدد الحافظات المستخدمة إلى أكثر من 25,000 حافظة يومياً، إضافة إلى تشغيل 650 مشربية رخامية و 216 خزان “استيل”.
وتعمل إدارة سقيا زمزم بنشر 11570 حافظة في عموم المسجد الحرام وساحاته منها 6282 حافظة أساسية, و 5288 حافظة احتياطية, إضافة إلى تشغيل عدد من المشربيات والمجمعات وخزانات الاستيل المخصصة لماء زمزم المنتشرة في المسجد الحرام, كما تقوم الإدارة بنشر عدد من حاملي حقائب ماء زمزم لتقديم ماء زمزم في المطاف والمشايات, وداخل المصليات, والمصليات الخاصة بـذوي القدرات الخاصة.
وتبذل الإدارة العامة للشؤون الخدمية قصارى جهدها لتقديم وتسهيل الخدمات لمرتادي المسجد الحرام ومضاعفة العمل، حتى يتمكن قاصدي بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة, كما أن هذا الدعم يعكس اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بالحرمين الشريفين وتسخير الإمكانات التي تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن.
وتتميز الحافظات الجديدة بجودتها العالية وتحافظ على برودة الماء ولا تتأثر بالظروف الجوية, وسيتم توزيعها على المواقع وداخل المصليات, كما يتم تقسيم حافظات ماء زمزم إلى “مبرد وغير مبرد” وتغطي كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية .
لما فيه من الخير
شؤون الحرمين: أكثر من 25 ألف حافظة زمزم تعبئ يوميا
يحرص المعتمرين والزوار لبيت الحرام على شرب ماء زمزم بكميات كبيره، وماء زمزم لما شُرب له، فهو خير ماء على وجه الأرض، والحرص على الشرب منه وشراء عبواته الخاصة لإهدائها للأهل والأصدقاء .
شهر رمضان هو شهر القران وما اجتمع قوم يتدراسون القران الا غشيتهم الرحمه نود ان يكون في جميع المساجد في اي مكان بالعالم تفسير ودرس للقران بعد صلاه التراويح او بين الاربع ركعات في الوقت القصير شرح ايه او اي شي من اخل المسجد حيث انه شهر القران وتنزل الرحمات والحكمه ان يكون الشي في مكانه وموضعه فنود ان يكون في جميع المساجد شرح وتفسير لبعض ايات القران في وقت وجير اثناء صلاه التراويح بما يضمن ويفيد المجتمع كاملا فهيا بنا لعلنا ندرك الكثير الكثير من الله ذي المعارج فلا نغفل فلنلحق ما بقي من رمضان ليله القدر والمغفره هيا الى هذا الفضل العظيم من الله تعالى ان شاء اننا بهذا العمل ندرك ثلاثه وثمانين سنه وزياده ويغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تاخر وتكون دايمه طوال رمضان سنويا سنياسنويا