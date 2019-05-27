مدير الأمن العام يصدر قرارات بترقية 5353 رجل أمن

إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية -حفظه الله- فقد صدرت قرارات معالي مدير الأمن العام الفريق اول ركن خالد بن قرار الحربي بترقية عدد ( 5353 ) رجل أمن من كافة الرتب في كافة جهات الأمن العام وبصدور هذه القرارات يصبح إجمالي رجال الأمن الذين تمت ترقيتهم خلال هذا العام ١٤٤٠ هـ حتى تاريخ ١-9-١٤٤٠ هـ في جميع الرتــب العــسكرية للأفراد ( 29780 ) فرداً.

وبهذه المناسبة رفع معالي مدير الأمن العام بالغ الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على مايحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل لهم حافزاً أساسياً للارتقاء بأدائهم ، وتمنى لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته ويعزه بدينه وأمنه ورخائه.