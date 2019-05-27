هيئة “الأمر بالمعروف” تنفذ برنامج “الصيام جنة” في المجمعات التجارية بمكة

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي

نفذت هيئات محافظات منطقة مكة المكرمة، في إطار الأعمال التوعوية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، برنامج الصيام جنة في الأسواق والمجمعات التجارية والمستشفيات والمجمعات الصحية والأماكن العامة بتوزيع إصدارات الرئاسة العامة من بطاقات توعوية ووسائل توجيهية عبر الشاشات الإلكترونية التابعة للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ساحات المسجد الحرام والمراكز التوجيهية في جبل النور وجبل عرفة وجبل ثور وعبر إلقاء الكلمات التوجيهية في الإدارات الحكومية وعرض الوسائل في شاشات الأسواق والمجمعات الصحية حيث شهدت المشاركة إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا ملموسًا من الزوار والمعتمرين والمتسوقين والباعة من جميع فئات المجتمع.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري وتوجيه ودعم لا محدود من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند للارتقاء بمخرجات الرئاسة العامة لتحقق رؤية المملكة 2030.

يذكر أنه صدرت موافقة الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن السند على برنامج (الصيام جنة) والذي أعدته الإدارة العامة للتوعية ليتضمن عرض مواد وبطاقات توعوية في الأماكن العامة والمجمعات التجارية وغيرها . بالإضافة إلى أنشطة مصاحبة وكلمات توعوية عن رمضان في الجهات الحكومية.