وزير الحج والعمرة يبحث مع سفير أستراليا لدى المملكة الترتيبات اللازمة في موسم الحج

بحث وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن مع سفير استراليا لدى المملكة رضوان جدوت الترتيبات والاستعدادات اللازمة لحجاج استراليا لهذا العام 1440هـ، وذلك خلال اللقاء الذي عقده معاليه بمكتبه بمكة المكرمة اليوم “الاثنين”، بحضور سعادة الأستاذ محمد صالح الشارخ – المدير التنفيذي والمشرف العام على مكتب وزير الحج والعمرة.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج، في اطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام ، بما تكفل لضيوف الرحمن أداء مناسكهم في جوٍ من السكينة والوقار .

من جانبه أشاد السفير الأسترالي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، والتسهيلات الكبيرة والخدمات التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.