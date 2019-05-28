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مؤسسة النقد: 45.8 ألف عقد تمويلي سكني بتكلفة 31.5 مليار ريال منذ بداية 2019

مؤسسة النقد: 45.8 ألف عقد تمويلي سكني بتكلفة 31.5 مليار ريال منذ بداية 2019
weam.co/593165
الوئام - متابعات

أوضحت النشرة الشهرية للمؤشرات الاقتصادية الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الثلاثاء، باستمرار نمو حجم القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية للأفراد لشهر أبريل 2019، بنفس الوتيرة التصاعدية منذ النصف الثاني من 2018، بنحو 236% في عدد العقود، ونحو 135% في حجم التمويل مقارنة بأبريل 2018، الذي سجل توقيع 4286 عقداً تمويلياً بقيمة مليارين و700 مليون ريال.

وذكرت النشرة أن عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة الممنوحة من البنوك وشركات التمويل بلغ نحو 14.398 عقدا تمويليا في أبريل 2019، بقيمة 6.419 مليار ريال، مسجلةً بذلك نسبة ارتفاع ب19% في عدد العقود، وأكثر من 15% في حجم التمويل مقارنة بشهر مارس الماضي، ليصل إجمالي عدد العقود التمويلية السكنية 45.860 عقدا خلال 2019 بقيمة إجمالية 31.528 مليار ريال حتى الآن.

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