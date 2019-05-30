تفاصيل: وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة بالقوات الجوية

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر وظائف بالقوات الجوية الملكية السعودية على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية اعتباراً من (1440/10/6 هـ) إلى ( 1440/10/17 هـ ).
أ. وظيفة رقم (١٣) تحليل نظام الجودة / هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية .
نموذج -تحليل نظام الجودة.pdf .
ب. وظيفة رقم ( ٨) تحليل نظام الجودة / هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية .
نموذج -تحليل نظام الجودة.pdf .
ج. وظيفة رقم (١٨) إدارةتموين /هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية .
نموذج -أخصائي ادارة تموين.pdf .
د. وظيفة رقم (١٠٤) أخصائي محاسبة /إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة .
نموذج -أخصائي محاسبة.pdf .
هـ. وظيفة رقم ( ٣٠٧) استشاري تحليل بيانات إحصائية / هيئة إدارة القوات الجوية .
نموذج -إستشاري تطوير وتحليل بيانات إحصائية.pdf .
سوف يتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شئون المتعاقدين والارتباط / هيئة إدارة القوات الجوية إعتباراً من (١٤٤٠/١٠/٦ هـ) وحتى ( ١٤٤٠/١٠/١٧ هـ ).
ويمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم (٠١١٤٧٦٩٧٧٧) تحويلة (٤١٥٠٦–٤١٥٢٨) .