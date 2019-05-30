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اللجنة الوزارية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا تجتمع على هامش #قمة_مكة

اللجنة الوزارية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا تجتمع على هامش #قمة_مكة
weam.co/593424
واس- الوئام

عقدت اللجنة الوزارية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المخصصة للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا في ميانمار، اليوم، في جدة، اجتماعها الثاني هذا العام، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامية الـ 14.

ويأتي هذا الاجتماع متابعة لاجتماع بانجول في غامبيا الذي عقد في فبراير من عام 2019.

وألقيت خلاله كلمة غامبيا وبنغلاديش بصفتهما الرئيسان المشتركان للجنة، حيث قدمتا شرحا مفصلا للأوضاع والتطورات الجارية بشأن أقلية الروهينجا واللاجئين في المنطقة الحدودية بين بنغلاديش وميانمار وتداعيات القضية بشكل عام.

كما تداول أعضاء اللجنة المعاناة التي تعيشها الأقلية الروهينجية، والمستجدات التي تؤثر في مستقبلها في ميانمار وفي بلدان الشتات، وذلك من أجل صياغة موقف موحد لدول منظمة التعاون الإسلامي إزاء الأزمة.

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