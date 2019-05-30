رئيسا أفغانستان وتشاد ونائب رئيس الوزراء الماليزي يصلون جدة

واس- الوئام

وصل الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، والرئيس إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، إلى جدة، اليوم، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقبالهما بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان رئيس بعثة الشرف جاسم محمد الخالدي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

كما وصلت نائب رئيس الوزراء الماليزي الدكتورة عزيزة بنت إسماعيل إلى جدة اليوم ، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقبالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا رئيس بعثة الشرف محمود بن حسين قطان , ومندوب عن المراسم الملكية.