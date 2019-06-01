الرياض- الوئام:

بعد عام من سقوطه في الخطوة الأخيرة وخسارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، يأمل ليفربول في كسر حاجز النحس وإحراز اللقب الأول له بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب عندما يخوض نهائي نفس البطولة مساء اليوم السبت الموافق 1-6-2019 أمام توتنهام الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

وبعد خمس سنوات أحكمت فيها الكرة الإسبانية قبضتها على البطولة الأوروبية البارزة، سيقتصر حضور الكرة الإسبانية في هذا النهائي على الملعب حيث يلتقي الفريقان على استاد “واندا ميتروبوليتانو” معقل فريق أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية مدريد.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

وخطفت الكرة الإنجليزية الأضواء في الموسم الحالي من نظيرتها الإسبانية بوصول فريقين من إنجلترا إلى نهائي البطولة وكذلك فريقين آخرين من إنجلترا إلى نهائي الدوري الأوروبي الذي شهد فوز تشيلسي على أرسنال.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

ويطمع ليفربول في الفوز بلقبه السادس في تاريخ دوري الأبطال فيما يتطلع توتنهام للقب الأول له في البطولة حيث يخوض النهائي للمرة الأولى.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

وقدم كل من الفريقين قصة خيالية في طريقه إلى المباراة النهائية حيث أفلت توتنهام من الخروج أكثر من مرة واتسمت مسيرته بالكفاح لقلب النتائج لصالحه.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

ولم يختلف الحال كثيرا بالنسبة لليفربول في الدور قبل النهائي للبطولة والذي أطاح فيه ببرشلونة الإسباني رغم فوز الأخير 3 / صفر على ملعبه ذهابا قبل أن يرد ليفربول برباعية نظيفة في مباراة الإياب على ملعبه.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

ويتطلع ليفربول إلى الفوز باللقب الأوروبي ليكون تعويضا كبيرا له عن فشله في الفوز باللقب المحلي حيث احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

وقال فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على موقع النادي بالانترنت “اجتهدنا كثيرا هذا الموسم. الموسم أوشك على الانتهاء ولكن أمامنا معركة واحدة متبقية، وسنبذل فيها كل ما بوسعنا وسنرى ما يمكن أن نحققه.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

ومع نهاية الموسم الرابع للفريق تحت قيادة كلوب ، حصد الفريق عددا رائعا من النقاط في الدوري الإنجليزي حيث حصد 97 نقطة في الموسم المنقضي وخسر مباراة واحدة فقط من 38 مباراة خاضها في المسابقة لكنه حل ثانيا.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

ورغم هذا، نال الفريق دفعة معنوية هائلة من الريمونتادا التي قدمها أمام برشلونة في المربع الذهبي لدوري الأبطال ويطمح إلى إنهاء المسابقة الأوروبية والموسم بأفضل شكل ممكن وتعويض خسارته نهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد 1 / 3 في العاصمة الأوكرانية كييف.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

وقال آندي روبرتسون قلب دفاع ليفربول : “تأهلنا للنهائي مرتين في عامين ، ولكن العبرة بالخطوة الأخيرة الآن وعلينا أن نحاول الحصول على ما نريده وما نعتقد أننا نستحقه من هذه الخطوات”.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

وحقق ليفربول الفوز على توتنهام في كل من مباراتين الفريقين سويا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم كما بلغ الفارق الذي يفصل ليفربول في المركز الثاني وتوتنهام صاحب المركز الرابع 26 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

ورغم هذا ، لا يعتبر ليفربول أن المواجهة مع توتنهام غدا محسومة. وقال روبرتسون : “النهائي مباراة واحدة ، وعليك أن تتعامل مع الانفعالات ومع الحجم الكبير للمباراة وأشياء من هذا القبيل… تحتاج أيضا لتقديم أفضل أداء لديك”.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

وأضاف : “نعلم أنه إذا لم نبذل قصارى جهدنا ، فلن تكون لدينا فرصة.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

ويعلم توتنهام هذا أيضا. ولكن ، إذا بذل كل من الفريقين قصارى جهده ، فلنرى من سيكون في القمة”.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

وتعافى البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول من الإصابة وأصبح جاهزا للمشاركة في المباراة ضمن خط الهجوم الذي يقوده المصري الدولي محمد صلاح فيما يغيب نابي كيتا للإصابة في الفخذ.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

وفي المقابل ، يتطلع توتنهام لحالة اللاعب هاري كين مهاجم الفريق العائد من الإصابة والذي أكد ثقته في قدرته على المشاركة في المباراة.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

وكان هاري كين أصيب في كاحل القدم خلال مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي في دور الثمانية بدوري الأبطال وغاب عن الملاعب طيلة الفترة الماضية.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

وقد تشهد مباراة اليوم عودته للمشاركة مع توتنهام في المباريات.وقال كين : “أشعر بأنني على ما يرام. لم أعد أعاني من مشاكل الآن… المدير الفني سيقيم الوضع ويقرر ما إذا كنت جاهزا للمشاركة أم لا.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

ولكنني ، حتى الآن ، أشعر بأنني على ما يرام وأنني جاهز للمشاركة في المباراة”.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

ومع عودة كين للملاعب ، أصبح ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام أمام أزمة لاختيار خط الهجوم في ظل تألق فيرناندو يورنتي الذي ساهم في الإطاحة بمانشستر سيتي من دور الثمانية بعدما سجل الهدف الثالث لتوتنهام في مباراة الإياب التي فاز فيها مانشستر سيتي 4 / 3 بعد هزيمته صفر / 1 على ملعب توتنهام ذهابا.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

كما شارك يورنتي في صناعة الهدف الذي سجله لوكاس مورا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لمباراة الإياب أمام أياكس في المربع الذهبي.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

وتحت قيادة بوتشيتينو ، تقدم توتنهام تدريجيا ليقترب من قمة الدوري الإنجليزي علما بأن المدرب الأرجنتيني لم يبرم أي صفقة مع لاعبين جدد لدعم صفوف الفريق في آخر فترتي انتقالات.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

وإذا أحرز توتنهام اللقب اليوم السبت سيكون أفضل تتويج لمشروع بوتشيتينو مع الفريق والذي امتد على مدار خمس سنوات.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

وصرح بوتشيتينو، على موقع النادي بالانترنت ، : بالطبع ، نشعر بسعادة بالغة لطبيعة سير الأمور. لدينا دائما رغبة في الفوز. الأمر لا يتعلق باللعب وإنما بالفوز.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

البطولة: دوري أبطال أوروبا 2018/2019

المباراة: توتنهام هوتسبير – إنجلترا ضد ليفربول – إنجلترا النهائي

الملعب: ملعب واندا ميتروبوليتانو

الحكم: دامير سكومينا

مساعد حكم: جور برابروتنيك

مساعد حكم: فوكان روبيرت

المعلقين: رؤوف خليف من الملعب وخليل البلوشي bein HD1 / يوسف سيف و علي محمد علي bein HD2 / حفيظ دراجي و معلق الو بي ان عبدالصمد عبدالستار bein HD3 / محمد بركات وهيثم فاروق bein HD4 / رؤوف خليف bein 4K.

التوقيت: البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام يوم السبت 1 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت مصر والساعة 20:00 بتوقيت تونس والجزائر والساعة 19:00 بتوقيت المغرب).

القنوات الناقلة للمباراة:

IRIB TV 3

Rai 1

TVi portugal

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1

SRF zwei HD

TVP Sport HD

M4 Sport

Movistar Liga de Campeones HD

Varzish Sport HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 HD