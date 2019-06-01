أمير الكويت: ندين الهجمات التي تتعرض لها المملكة ونؤكد تضامننا معها

الوئام - متابعات

أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التمسك بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وثمن أمير دولة الكويت دور السعودية في استضافة وإنجاح القمة الإسلامية. ودان أمير الكويت الهجمات التي تعرضت لها النفط قبالة السواحل الإماراتية.

وقال إن 61 في المئة من النازحين حول العالم هم مسلمون. وأضاف أمير الكويت أن “منطقتنا وأمتنا الإسلامية تمر بتحديات غير مسبوقة ومخاطر كبيرة”.

وشدد أمير الكويت على ضرورة التعامل مع التطورات بقدر كبير من الحيطة والنأي بالمنطقة عن التوتر.

ودعا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المجتمع الدولي إلى تفعيل جهوده لدفع مسار السلام.

وأعلن عن دعم جهود المبعوث الأممي إلى سوريا للتوصل إلى حل وفق القرارات الدولية.

كما أعرب عن أمله بحل في ليبيا يحفظ مصلحة الليبيين واستقرارهم.