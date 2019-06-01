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ورصد 1202 مخالفة

إغلاق 14 منشأة خلال 610 جولات تفتيشية ببلدية غرب الدمام

إغلاق 14 منشأة خلال 610 جولات تفتيشية ببلدية غرب الدمام
weam.co/593794
الدمام - الوئام:

نفذت بلدية غرب الدمام 610 جولات تفتيشية، على محلات الحلاقة، ومغاسل الملابس، والمخابز والمعجنات والحلويات، نتج عنها إغلاق ١٤ منشأة، و١٢٠٢ مخالفة، وإتلاف ١٥ طنا من المواد الغذائية، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين باشتراطات البلدية.

وأفاد رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني، أن إدارات البلدية قامت بإتمام المهام اللازمة استعدادا لعيد الفطر ومن ضمنها تكثيف مهام إدارتي صحة البيئة والأسواق الميدانية، وأعمال الصيانة في الحدائق والساحات وجميع الشوارع والمتنزهات العامة التي بلغ عددها 79 حديقة وساحة موزعة على أحياء غرب الدمام، بالإضافة إلى عمل برنامج متابعة وإشراف طوال فترة الإجازة لاستقبال الزوار.

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