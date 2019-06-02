اعتماد 780 جامعًا ومصلى لإقامة صلاة عيد الفطر في الرياض

واس- الوئام

اعتمد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، 780 جامعًا ومصلى لتُقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام، حيث ستقام الصلاة ــ بإذن الله في 767 جامع موزعة على أحياء مدينة الرياض، و13 مصلى، هي: مصلى العيد الكبير بشارع الملك فيصل, ومصلى العيد بمنفوحة, ومصلى العيد بشارع عائشة رضي الله عنها بحي السويدي, ومصلى العيد بغربي السويدي, ومصلى العيد بمنفوحة القديمة, ومصلى العيد غرب شارع التخصصي, ومصلى العيد بحي الربوة, ومصلى العيد بشارع الترمذي حي الشفا, ومصلى العيد بحي المصانع, ومصلى العيد بحي الفواز, ومصلى العيد بضاحية لبن, ومصلى العيد بحي الدار البيضاء, ومصلى العيد بالحائر.

يذكر أن صلاة العيد في الرياض ستقام في تمام الساعة (5:18) صباحاً، بعد شروق الشمس بـ”15″ دقيقة تماشيا مع السنة المطهرة، وحسب توقيت تقويم أم القرى.