ديوانية الشيخ فرحان الجربا تحتفي بذكرى البيعة لولي العهد

الوئام-الرياض

احتفت ديوانية الشيخ فرحان النايف الفيصل الجربا بالذكرى الثانية لمبايعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذلك بحضور مجموعة من الإعلامين والمثقفين والمحللين السياسيين من مختلف أنحاء العالم العربي .

بدأ اللقاء بكلمة للشيخ فرحان الجربا أكد فيها تجديد المبايعة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، معبرا عن احتفاء السعوديين والعالم بما تحقق خلال عامين من ولاية الأمير محمد بن سلمان للعهد على كافة المستويات .

ثم تحدث المشاركون في اللقاء عن الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحققت في العامين الماضيين ، كا توسع الحديث عن عاصفة الحزم والتصنيع العسكري وجنود الحد الجنوبي وتقدم السعودية في مؤشر التنافسية العالمي .

وختم اللقاء بقصيدة وطنية للشاعر حمود الراكان الشمري .