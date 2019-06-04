بدء تمركز فرق الإسعاف في مصليات العيد والواجهة البحرية

جدة - الوئام - هاني الثبيتي:

بدأت فرق الإسعاف بمحافظة جدة، بالتمركز في مصليات العيد، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى والمحتاجين لها، حيث تمركزت 4 فرق إسعاف في مصليات العيد، وفرقتان في الواجهة البحرية، ونافورة الحمراء بجدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة، عبدالله أحمد أبو زيد، إن مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، سلطان بن سعد المالكي، اعتمد خطة تمركز فرق الإسعاف بالمحافظة خلال صلاة العيد؛ لسرعة الاستجابة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لطالب الخدمة.

وتمنت الهيئة السلامة للجميع، وأهابت بأخذ الحيطة والحذر، نظرًا إلى ما ستشهده شوارع المحافظة من ازدحام شديد.

يذكر أن الهلال الأحمر بمحافظة جدة، استعد منذ وقت مبكر، وذلك بوضع الخطط والبرامج لهذه المناسبة الدينية والاجتماعية، ووضع التدابير اللازمة من أجل سلامة الجميع.