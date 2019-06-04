التعليقات: 0

الين عند أعلى مستوى في 5 أشهر

الدولار ينخفض بسبب توقعات أسعار الفائدة

الدولار ينخفض بسبب توقعات أسعار الفائدة
weam.co/594326
واشنطن- الوئام:

نزل الدولار الأمريكي لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء مع تصاعد المراهنات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بينما دفعت مخاوف بصفة عامة بشأن النمو العالمي المستثمرين لشراء الين الذي يُعد ملاذا آمنا.

وكان الين الياباني المستفيد الرئيسي من التحول تجاه أصول يعتبرها المستثمرون آمنة. وارتفعت العملة اليابانية 0.2 بالمئة إلى
107.845 ين مقابل الدولار وهو أعلى مستوى منذ منتصف يناير كانون الثاني.

وأضر ذلك بالدولار، الذي فقد 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع لينزل عن 97 لأول مرة منذ 18 أبريل نيسان.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1274 دولار وهو أعلى مستوى منذ 18 أبريل نيسان بفضل ضعف الدولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الدولار الأسترالي بعدما خفض بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.25 بالمئة كما هو متوقع.

وزاد الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2684 دولار ارتفاعا من أقل مستوى في خمسة أشهر عند 1.2560 دولار الذي سجله يوم الجمعة.

روابط ذات صلة

الذهب بصدد أول مكسب شهري بفعل تهديدات رسوم ترامب

الذهب بصدد أول مكسب شهري بفعل تهديدات رسوم ترامب

الدولار يتجه للارتفاع للشهر الرابع بفعل توترات التجارة

الدولار يتجه للارتفاع للشهر الرابع بفعل توترات التجارة

الذهب قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع تعزز الدولار بموقف المركزي

الذهب قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع تعزز الدولار بموقف المركزي

سعر الذهب يهبط لأقل سعر في أسبوع

سعر الذهب يهبط لأقل سعر في أسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>