التعليقات: 0

تغريدة تهنئة خادم الحرمين بالعيد تحظى بتفاعل كبير على “تويتر”

تغريدة تهنئة خادم الحرمين بالعيد تحظى بتفاعل كبير على “تويتر”
weam.co/594404

تفاعل كبير شهدته تغريدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والتي هنأ فيها المواطنبن بعيد الفطر المبارك.

وحظيت التغريدة بتسابق السعوديين على مبادلة مليكهم مشاعر المحبة والتقدير والاعتزاز بعبارات وتهان وقصائد كشفت عن الحب الكبير الذي يحمله السعوديون للملك القائد.

ولعل اللافت أن الشعر صنع تجسيداً حقيقيا لعمق هذا الحب والفخر الذي يسكن السعوديين والعرب يختصر ذلك رجا السلمي  أحد المغردين والذي جاءت تغريدته لتعبر عن ذلك بالأبيات التالية:
كل عام وانت بخير عيدك مبارك ‬
‫واكمل تمام العيد شوفة محياك‬
‫يا خادم البيتين شعبك ودارك‬
‫والبيرق الخفاق .. هنأ وحيّاك

 

روابط ذات صلة

وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي اقتحمت المساجد ومنعت المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر

وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي اقتحمت المساجد ومنعت المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري

مصر تنفي “إعادة رؤية الهلال”.. وتؤكد: العيد الأربعاء

مصر تنفي “إعادة رؤية الهلال”.. وتؤكد: العيد الأربعاء

هيئة الترفيه تصنع البهجة في عشرة مهرجانات تقدم المتعة بمناسبة عيد الفطر المبارك

هيئة الترفيه تصنع البهجة في عشرة مهرجانات تقدم المتعة بمناسبة عيد الفطر المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>