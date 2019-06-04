تغريدة تهنئة خادم الحرمين بالعيد تحظى بتفاعل كبير على “تويتر”

تفاعل كبير شهدته تغريدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والتي هنأ فيها المواطنبن بعيد الفطر المبارك.

وحظيت التغريدة بتسابق السعوديين على مبادلة مليكهم مشاعر المحبة والتقدير والاعتزاز بعبارات وتهان وقصائد كشفت عن الحب الكبير الذي يحمله السعوديون للملك القائد.

ولعل اللافت أن الشعر صنع تجسيداً حقيقيا لعمق هذا الحب والفخر الذي يسكن السعوديين والعرب يختصر ذلك رجا السلمي أحد المغردين والذي جاءت تغريدته لتعبر عن ذلك بالأبيات التالية:

كل عام وانت بخير عيدك مبارك ‬

‫واكمل تمام العيد شوفة محياك‬

‫يا خادم البيتين شعبك ودارك‬

‫والبيرق الخفاق .. هنأ وحيّاك