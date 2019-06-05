“سكاي أوت” في مأزق.. محكمة أوروبية تقضي باعتبارها خدمة اتصالات هاتفية

الوئام - متابعات

أصدرت إحدى محاكم الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء حكما يقضي بمعاملة خدمة “سكايب أوت” التي تقدمها شركة تطبيق الاتصال والمحادثة عبر الإنترنت “سكايب” المملوكة لمجموعة البرمجيات الأمريكية “مايكروسوفت” خدمة اتصالات هاتفية عادية.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في قرار ملزم اليوم إن أي خدمة مثل “سكايب أوت” تتيح للمستخدمين الاتصال بأرقام الهواتف الأرضية والمحمولة هي خدمة اتصالات إلكترونية وهو ما يستلزم ضرورة تسجيل أي شركة تقدمها لدى سلطات الاتصالات المحلية في الدولة التي تعمل بها.

كان جهاز تنظيم الاتصالات الهاتفية في بلجيكا قرر في عام 2016 تغريم شركة سكايب 223454 يورو (251830 دولار) بسبب عدم تسجيل خدمة “سكايب أوت” لشركة لخدمات الاتصالات الإلكترونية متجاوزة بذلك القواعد المفروضة على جميع شركات الاتصالات وفقا للقانون البلجيكي.

وفي حين يمكن الاتصال بين مستخدمي تطبيق سكايب مجانا، فإن مستخدمي خدمة “سكايب أوت” التي تتيح الاتصال بأرقام هواتف أرضية أو محمولة يدفعون اشتراكا مقابل استخدامها.

ويقول جهاز تنظيم الاتصالات البلجيكي إن “سكايب” تقدم خدمة اتصالات في بلجيكا “باسمها ولصالحها” وهي ملزمة بتسجيل هذه الخدمة، بحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء.

واستأنفت “سكايب” على القرار البلجيكي أمام القضاء البليجيكي، حيث لجأت محكمة الاستئناف البلجيكية إلى محكمة العدل الأوروبية لطلب رأيها في القضية عام .2018

وذكرت شركة “سكايب” في بيان عبر البريد الإلكتروني إنها ترحب بالتوضيح الذي قدمته المحكمة الأوروبية بشأن “التفسير العام لما يمكن اعتباره خدمة اتصالات إلكترونية في أوروبا”، مضيفة أنها “تتوقع أن تتخذ محكمة استئناف بروكسل الخطوة التالية لتطبيق الحكم”.