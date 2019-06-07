رسميا .. ريال مدريد يضم هازارد

الوئام-متابعات

أعلن نادي ريال مدريد، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة ضم المهاجم الدولي البلجيكي إدين هازار من تشلسي الإنجليزي لخمسة مواسم حتى نهاية يونيو 2024.

ولم يكشف النادي الملكي قيمة صفقة انتقال هازار (28 عاما) الذي خاض مباراته الأخيرة مع فريق “البلوز” في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وفاز فيها على جاره أرسنال 4-1، لكن حسب الصحافة الإسبانية تتجاوز 100 مليون يورو.