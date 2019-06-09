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القيادة تهنئ رئيس الجمهورية البرتغالية بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس الجمهورية البرتغالية بذكرى اليوم الوطني لبلاده
weam.co/595064
واس- الوئام

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس مارسيلو ربيلو دي سوزا، رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية البرتغالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس مارسيلو ربيلو دي سوزا، رئيس الجمهورية البرتغالية.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية البرتغالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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