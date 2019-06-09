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لمدة عام دراسي

فرص تدريبية لحاملي الدبلومات في الباحة

فرص تدريبية لحاملي الدبلومات في الباحة
weam.co/595073
الباحة- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة اليوم, عن مشروع التدريب عن بعد، لعدد من الدبلومات، وذلك لمدة عام دراسي.
وأكدت غرفة الباحة أن جميع الدبلومات ستكون معتمدة من قبلها.

حيث تتضمن الدبلومات إدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات وخدمة عملاء، إضافة إلى أخصائي الإلكتروني، والإعلام والعلاقات العامة, وإدارة المشاريع الاحترافية، والسلامة والصحة المهنية.

ونوهت الغرفة بأن الدراسة ستبدأ في مختلف الدبلومات اعتباراً من يوم الخميس القادم، ويمكن للراغبين الالتحاق بهذه الدبلومات مسارعة التسجيل من خلال الرابط https://t.co/kCmp9h0cqU?amp=1.

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