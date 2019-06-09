محمد صلاح على متن يخت فاخر.. ونافاس يقضي إجازته السنوية بالغردقة

القاهرة - الوئام:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديدة، لنجم كرة القدم المصري العالمي، محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، وهو يحيي معجبيه، من على متن يخت فاخر في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وتحديدا بالجونة.

في حين ردد معجبو صلاح الأغنية التي ذيع صيتها في ناديه ليفربول “مو صلاح”.

فيما شارك محمد صلاح صورا له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قضاءه لإجازة على شواطئ الجونة، وذلك قبل أن ينضم إلى معسكر المنتخب المصري لكرة القدم، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستنطلق في الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

واليوم، وصل إلى مدينة الغردقة، حارس مرمي نادي ريال مدريد، الكوستاريكي كيلور نافاس، لقضاء إجازته السنوية، وتستمر الرحلة لمدة 5 أيام في البحر الأحمر وخاصة مدينة الغردقة يقضي خلالها “نافاس” برنامجًا ترفيهياً، في جزر البحر الأحمر والجبال والشواطئ وسهل حشيش وبعض المناطق الأخرى بالمدينة للاستمتاع بالحياة في البحر الأحمر.

ووصل نافاس إلى القاهرة، مساء الأربعاء الماضي، برفقة أسرته ومجموعة من أصدقائه، وقضى يومين بالعاصمة المصرية، زار خلالهما المتحف المصري وأهرامات الجيزة بجانب أحياء القاهرة القديمة.