كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام القبول لحملة الثانوية والشهادة الجامعية

الرياض- الوئام:

‎ أعلنت كلية الملك خالد العسكرية أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة والشهادة الجامعية على أن يتم الحضور في اليوم المحدد لمراجعة الطالب الساعة السادسة (6) صباحاً في مقر لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية (الرياض- جنوب وزارة الحرس الوطني تقاطع الدائري الشرقي مع طريق خريص – مخرج 13) مع إحضار الإثباتات المطلوبة من الطالب عند الحضور لمقر اللجنة مرتبة داخل ملف بلاستيك شفاف .

وللمزيد من التفاصيل والإطلاع على تعليمات القبول وطباعة استمارة طلب الإلتحاق من خلال الرابط التالي: https://www.kkmar.gov.sa