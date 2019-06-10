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بمشاركة عدد من نجوم الأغنية السعودية

‎مركز الملك فهد الثقافي بالرياض يطلق «فعاليات ليالي العيد» 2019

‎مركز الملك فهد الثقافي بالرياض يطلق «فعاليات ليالي العيد» 2019 
weam.co/595231
الرياض- الوئام:

ينظم مركز الملك فهد الثقافي بالرياض فعاليات ليالي العيد ضمن برامج المركز لعام 2019م اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء الموافق 7 – 8 شوال للعام الحالي 1440هـ. وذلك على مسرح المركز بمدينة الرياض من الساعة الخامسة وحتى الساعةالثانية عشرة مساءً.

‎وتحتوي الفعاليات المقامة على الحفل الغنائي ولمدة يومين متتالين يلتقي فيها عشاق الطرب بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ابراهيم الموجي وفنانين الاغنية السعودية الشباب سعيد السعد – تركي الجازع -عبدالرحمن الطلاسي – هشام مدخلي – رائد الفارس – محمد اوليا وبمشاركة فرقة لمسة السعودية للفنون الشعبية التي ستقدم العديد من الالوان الشعبية.

‎ كما ستشمل الفعاليات المصاحبة على ،الشعر النبطي، وعروض العزف المنفرد على الالات الموسيقية ، ومسرح الطفل ،وعروض الشخصيات الكرتونية ،والألعاب ،والمسابقات للأطفال والكبار والجدير بالذكر أن الدعوة عامة للعوائل رجال ونساء وأطفال بدون رسوم دخول .

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