التعليقات: 0

روسيا لم تتخذ بعد قرارا بشأن تمديد اتفاق أوبك+

مشاورات سعودية روسية بشأن اتفاق الإنتاج العالمي

مشاورات سعودية روسية بشأن اتفاق الإنتاج العالمي
weam.co/595242
الرياض- الوئام:

قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح الاثنين أنه ربما يجري المزيد من النقاش مع وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك بشأن موقفهما من اتفاق الإنتاج العالمي في قمة مجموعة العشرين في اليابان هذا الشهر.

وقال الفالح: إن روسيا هي الدولة الوحيدة الباقية التي لم تتخذ بعد قرارا بشأن تمديد اتفاق أوبك+ حتى نهاية 2019.

وأكد إن أرامكو السعودية ترغب في توقيع اتفاق مع نوفاك بشأن مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالقطب الشمالي، وإنه يأمل في أن توافق نوفاتك على عرض أرامكو.

واكد إن الاستثمارات في مشاريع أو حقوق ملكية بشركة سيبور الروسية للبتروكيماويات قد تهم المملكة وإن أرامكو السعودية تدرس أيضا مشاريع الغاز الطبيعي المسال لروسنفت وجازبرو.

روابط ذات صلة

السعودية: مؤشر PMI الخاص بالقطاع الخاص غير النفطي يسجل أعلى مستوى له

السعودية: مؤشر PMI الخاص بالقطاع الخاص غير النفطي يسجل أعلى مستوى له

الجوازات: عدم تجديد «هوية مقيم» قبل انتهائها يعرض صاحبها للعقوبات التي تصل للإبعاد

الجوازات: عدم تجديد «هوية مقيم» قبل انتهائها يعرض صاحبها للعقوبات التي تصل للإبعاد

إعلان سعودي يرفع أسعار النفط في آسيا

إعلان سعودي يرفع أسعار النفط في آسيا

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يمدد إيقاف روسيا

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يمدد إيقاف روسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>