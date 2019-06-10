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#الاتحاد يعلن عن موعد غلق باب استقبال المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي

#الاتحاد يعلن عن موعد غلق باب استقبال المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي
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الوئام - متابعات

أعلن نادي الاتحاد، الاثنين، عن قفل باب استقبال المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي والراغبين في الانضمام لعضوية الجمعية العمومية، عند الساعة العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء.

وفُتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الاتحاد الأحد، ولمدة 3 أيام.

ومن المقرر أن يكون موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر يونيو الجاري، لمدة يوم واحد، وسيتم اعتماد مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة للرياضة.

ويُتوقع أن يخوض أنمار الحائلي منافسة قوية على رئاسة الاتحاد مع الثنائي لؤي ناظر ونواف المقيرن.

واحتل الاتحاد المركز العاشر في الدوري السعودي للموسم 2018/2019، بعد أن كان يصارع لتفادي الهبوط.

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