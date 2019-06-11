ريماس منصور: كنت على خطأ في هجومي على الدفاع المدني.. وكلامهم صحيح

الرياض - الوئام:

أبدت الفنانة ريماس منصور، اعتذارها، لرجال هيئة الدفاع المدني، عن الهجوم الذي شنته عليهم، بعد حريق نشب في منزلها.

وقالت منصور عبر “تويتر”: “أشكر الدفاع المدني نقدر جهودكم الجباره والله يحفظكم من كل سوء تضحون بأرواحكم من أجل الإنقاذ بلحظة هلع وخوف وارتباك وصراخ من الحريق كل دقيقه تمر على المتضرر كأنها ساعه وساعتين وثلاث ، الله لاااااا يحط أحد بمكاني والي جرب الحريق هو الي بيحس بكل لحظه صارت فيني والبيت يحترق”.

وكانت الفنانة السعودية ريماس منصور، وجهت اتهاما للدفاع المدني، عبر مقطع فيديو لها، حيث ظهرت تؤكد أنها ووالدتها بخير إلا أن الدفاع المدنى لم يصل إلى مكان الحريق سوى بعد ساعة وأكثر من وقت إبلاغهم.

فيما أعلنت إدارة الدفاع المدني في الرياض انها تلقت البلاغ بالحريق عند الساعة 2.6 ظهراً .

وباشرت الفرق الحادث عند الساعة 2.15 ظهراً، وتم إخلاء العمارة وإخماد الحريق .

وقال الدفاع المدنى فى البيان الصادر عنه ، أنه تبين من المعاينة والفحص أن سبب الحريق التماس كهربائي بالمكيف وسبقه أيضا التماس قبل أسبوع .