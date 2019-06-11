الذهب يرتفع بعد أكبر خسارة أسبوعية

لندن- الوئام:

تماسك الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن سجل أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية في شهرين في الجلسة السابقة إذ نالت التهديدات التجارية الجديدة لواشنطن تجاه الصين من تفاؤل المستثمرين الذي أنعشه اتفاق أمريكي مكسيكي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1328.83 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 0551 بتوقيت جرينتش، بينما

زاد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1332.90 دولار للأوقية.

وفقد الذهب أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة ونزل لأقل مستوى خلالها عند 1324.50 دولار بعد أن تلقت الأسواق دعما من اتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك لتجنب حرب رسوم أخرى في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال دانيال هاينز المحلل في ايه.ان.زد “تخفيف حدة التوترات التجارية (بين المكسيك والولايات المتحدة) ضغط على سوق الذهب أمس ولكن لم يمح المخاوف بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد لفرض جولة جديدة من الرسوم العقابية على واردات من الصين إذ لم يتمكن من إحراز تقدم في محادثات التجارة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين أواخر هذا الشهر.

وقال ترامب مرارا إنه يتوقع أن يلتقي مع شي في قمة أوساكا في اليابان يومي 28 و29 يونيو حزيران ولكن الصين لم تؤكد رسميا بعد عقد مثل هذا الاجتماع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.72 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 806.78

دولار.

ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1378.50 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1393.53 دولار في الجلسة السابقة.