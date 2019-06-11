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بتهمة إفشاء أسرار الدولة

الجزائر: المحكمة العسكرية تقضي بإعدام 3 ضباط

الجزائر: المحكمة العسكرية تقضي بإعدام 3 ضباط
weam.co/595431
وكالات - الوئام:

أفادت تقارير إخبارية بأن المحكمة لعسكرية الجزائرية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة ضباط من جهاز الاستعلامات والأمن المنحل ، في قضايا تتعلق بإفشاء أسرار الدولة والتخابر مع جهات أجنبية.

وكشف الموقع الإلكتروني الاخباري ” الجزائر اليوم”، نقلا عن مصدر قريب من المؤسسة العسكرية قوله إن الحكم بالإعدام الأول صدر ضد مستشار رئيس المخابرات الخارجية السابق (ضابط برتبة مقدم)، بخصوص افشاء أسرار الدولة.

وأضاف أن حكم الإعدام الثاني خص رئيس مصلحة المعلومات والتصنت ( ضابط برتبة مقدم)، بتهمة تسريب المعلومات والتخابر مع جهات أجنبية.

ولفت إلى أن حكم الاعدام الثالث صدر بحق نائب رئيس المخابرات الخارجية في قضية التآمر ضد الدولة وافشاء الأسرار والتخابر مع جهات أجنبية.

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