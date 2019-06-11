الإمارات: سنساهم في دعم الانتقال السلمي بالسودان بما يحفظ الدولة ومؤسساتها

الوئام - متابعات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش اليوم (الثلاثاء)، أن السودان يمر بمرحلة حساسة بعد سنوات ديكتاتورية الرئيس المعزول عمر البشير وجماعة «الإخوان».

وقال قرقاش عبر حسابه في «تويتر»: «علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والاستقرار سيستمر»، متابعاً: «خطوطنا ميسرة في التواصل مع كافة الأطراف، ودورنا منظوره وطني وعربي، وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس». وأضاف: «يستمر تواصل الإمارات مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي»، مؤكداً على أن «الرصيد الخيّر والمصداقية وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق» الذي يمر بـ«مرحلة حساسة بعد سنوات ديكتاتورية البشير و(الإخوان)».