فلسطين للمجتمع الدولي: نطالبكم بإدانة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن القدس

نيويورك- الوئام:

طالب المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، المجتمع الدولي بإدانة ورفض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتعلقة بمدينة القدس، لاسيّما ما صرّح به المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة عن حق اليهود بأرض فلسطين.

وقال منصور في رسالة إلى الأمم المتحدة إن على المجتمع الدولي أن يدين مثل هذه التصريحات، وأن يؤكد على مكانة القدس وفق القوانين الدولية والتي تنص على ألا سيادة لإسرائيل على القدس وأن قضية المدينة لا تزال عالقة وأنها من قضايا الحل النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط، مضيفًا أن على المجتمع الدولي أن يؤكد على احترام وضع ومكانة القدس التاريخية.

وأشار منصور إلى أن مثل هذه التصريحات تحريضية، كما أنها تتناقض والقوانين والقرارات الدولية، متسائلاً عن هذا الصمت الدولي أمام تلك الممارسات التي تلتهم الحقوق الفلسطينية أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، مطالبًا المسؤولين في الأمم المتحدة بإدانة وشجب تلك التصريحات.

ودعا السفير منصور مجلس الأمن إلى الحفاظ على مكانة القدس الدينية والتاريخية والروحية، ورفض أي ممارسات من شأنها إشعال فتيل الأزمة والإسهام في تدهور الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن، مطالبًا جميع الدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتها والتمسك بالشرعية الدولية والقوانين المنبثقة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية، خاصة في مكانة ووضع مدينة القدس.