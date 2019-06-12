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لمدة اربع سنوات

ابن نافل والموسى يتنافسان على رئاسة الهلال

ابن نافل والموسى يتنافسان على رئاسة الهلال
weam.co/595522
الرياض- الوئام- إبراهيم آل صالح:

تقّدم فهد بن نافل وموسى الموسى اعضاء شرف الهلال بترشيح انفسهم لرئاسة الفريق الهلالي لمدة اربع سنوات وذلك انطلاقاً من الموسم القادم حتى عام 2023.

وقد تقدم اولاً فهد بن نافل مساء أمس الثلاثاء بأوراقه و يحظى بدعم شرفي قوي كما اشارت تقارير صحفية وقد طلب بن نافل استمرار تركي المسند مديرًا للاحتراف وسلمان الغنام مديرًا للادارة القانونية وسيضم في مجلس الادارة الاداري السابق فهد المفرج الذي قدّم استقالته من مدير الفريق في شهر رمضان وكذلك سينضم سلمان التويجري في مجلس الادارة.

وتقدم قبل نهاية الجمعية العمومية رجل الاعمال موسى الموسى لينافس ابن نافل على رئاسة النادي واعتذر فواز المسند وبدر الحماد عن ترشحهما لرئاسة النادي ودعمهم لابن نافل و الموسى.

يذكر أن اعلان الرئيس سيكون يوم الثلاثاء القادم الـ17 من شهر يونيو الجاري.

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