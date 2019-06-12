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وانهيار منازل وتضرر محاصيل

فيضانات في الصين تودي بحياة 19 شخصا على الأقل

فيضانات في الصين تودي بحياة 19 شخصا على الأقل
weam.co/595551
بكين - الوئام:

قضى 19 شخصا، على الأقل، في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب الصين، اليوم الأربعاء.

وتسببت أمطار استمرت أسبوعا، في مقاطعة غوانغشي المحاذية لفيتنام، في فيضانات في ست مدن ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وتضرر أكثر من 570 ألف شخص، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية، نقلا عن أجهزة إدارة الطوارئ المحلية.

وأكدت الوكالة انهيار منازل وتضرر محاصيل. ومن المتوقع تواصل هطول الأمطار الغزيرة الخميس، بحسب مكتب الأرصاد المحلي.

وفي مقاطعة غوانغدونغ المجاورة، قضى سبعة أشخاص واعتبر شخص في عداد المفقودين فيما دمرت الأمطار طرقا ومنازل.

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