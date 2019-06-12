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كابتن طيار يتناول تاريخ أقدس بقاع الأرض

كتاب جديد يسلط الضوء على أكبر توسعة للحرم على يد المؤسس وأبناؤه

كتاب جديد يسلط الضوء على أكبر توسعة للحرم على يد المؤسس وأبناؤه
weam.co/595565
جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

أصدر المؤلف الشريف أسامه بن محمد آل عز الدين كتابه الأخير والذي حمل عنوان (مكة وشعابها) والذي يتحدث عن نشأة مكة المكرمة وتاريخها منذ ان خلقها الله عز وجل وساكنيها على مر التاريخ حتى يومنا الحاضر.

وافاد آل عز الدين “الوئام” أن الكتاب يعتبر موسوعة تعريفية بشعاب أم القرى وحاراتها والأماكن الأثرية وآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوديتها وجبالها ومصادر المياه ، كما يتحدث عن عمارة المسجد الحرام الى أن أكبر توسعة عبر التاريخ على يد حكام المملكة العربية السعودية أيدهم الله .

وتتناول أقسام الكتاب تاريخ التعليم ووصف العمارة المكية وأطعمة المكيين ومهنهم وعاداتهم ولباسهم التراثي ووصف الحياة الاجتماعية.

يذكر أن مؤلف الكتاب هو الشريف أسامة بن محمد ال عزالدين ولد بمكة ونشأ بها وتحديداً بحارة المسيال بالمسفلة
، ودرس بمدارسها حتى المرحلة الثانوية ثم ابتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة هندسة الطيران ثم الطيران ويعمل حالياً كابتن طيار بالخطوط السعودية.

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