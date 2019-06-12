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الكويت وجيبوتي تدينان بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له #مطار_ابها الدولي

الكويت وجيبوتي تدينان بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له #مطار_ابها الدولي
weam.co/595622
واس- الوئام

أدانت دولة الكويت وجمهورية جيبوتي، الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأدى إلى إصابة 26 شخصًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وأوضحت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان اليوم، أن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة يمثل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من اجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.

وأكد سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة في تصريح له اليوم، أن بلاده تستنكر هذا العدوان الذي يعد تصعيدًا خطيرًا، وتعلن تضامنها ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية.

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