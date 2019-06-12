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المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك: ندعم السعودية في الدفاع عن نفسها

المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك: ندعم السعودية في الدفاع عن نفسها
weam.co/595684
الوئام - متابعات

قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تندد بالهجوم على مطار أبها السعودي.

وأضاف هوك، في تصريحات صحفية لقناة سكاي نيوز عربية، أن واشنطن تدعم السعودية في الدفاع عن نفسها.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في حملة الضغط الاقتصادي المكثف على إيران لتغيير سلوكها.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون ) لشؤون عمليات القيادة الوسطى الـ “سانتكوم” ريبيكا ريباريتش اليوم ، إن اعتداءات مليشيا الحوثي الأرهابية المدعومة من إيران في اليمن ضد المملكة العربية السعودية والهجوم على مطار أبها الدولي إنما تظهر أدلة جديدة على دور إيران الخبيث والتخريبي في المنطقة ومواصلة لخرق قراريّ مجلس الأمن رقمي 2216 و2231″.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية في تصريحات صحافية لقناة “الحرة” الامريكية، أن القيادة الوسطى تتابع عن قرب الاعتداء على مطار “أبها”، وأن مثل هذه الأعمال تتسبب بقتل مدنيين أبرياء لا علاقة لهم في النزاع داخل اليمن.

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