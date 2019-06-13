خالد بن سلمان: إيران تصنع الموت والفوضى في منطقتنا منذ 40 عاماً

الرياض- الوئام:

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إنه ومنذ 40 عاماً والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي.

وقال أن السعودية ستواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم وصرامة بعد استهدافهم لمطار مدني، في تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان في تغريدات على حسابه الرسمي بتويتر، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستمرة في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب بإصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة.

وقال: إن وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه المليشيات الإرهابية وأؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع التزامنا بكافة القوانين الدولية وقواعده العرفية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.